ВСУ отступали, чтобы показать, как живется при ДНР – мэр Мариуполя

07.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ответственность за разрушение административных зданий в Мариуполе лежит на оборонявшихся в них сторонниках ДНР, а не на штурмовавших город украинских подразделениях.

Об этом в ходе интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году я не выезжал из города Мариуполя, я чётко понимаю, что происходило 9 мая, штурм, когда не предали чести мундира наши полицейские, которые сражались за здание УВД, которое сегодня стоит расстрелянное, и всё эта боль того периода сегодня отражена как рана на сердце города.

Сгоревший бывший исполком, в котором должен сидеть мэр, а сегодня приходится сидеть в администрации центрального района и часть 30/57 которая сегодня стоит в центре города которую также не сдали – это говорит о том, что Мариуполь никто никогда не сдавал», – отметил заявил Бойченко.

При этом чиновник подчеркнул, что «освободителями» Мариуполя в первую очередь являются жители города, которые не поверили ДНР.

«Соответственно был период времени, когда было брожение, была кучка людей, и тогда ВСУ, понимая то, что помимо той ситуации, которая называется ДНР, которые как щитом заграждались людьми, которые где-то запутались в своих убеждениях и не понимали, что происходит и нужно было время, чтобы люди разобрались.

Тогда ВСУ сделали шаг назад и правильно сделали, потому что впереди стояли люди и за этот месяц люди всё поняли, потому что пришедшие грабили магазины, воровали людей, садили людей на подвалы и пытали их. И потом Национальная гвардия, ВСУ и полк «Азов» освободили Мариуполь, но освободители города Мариуполя – это жители которые не поверили в ДНР.

Представите, если бы стояло 10 тысяч человек, можно было бы пойти против этих людей? Невозможно. Когда люди сидели дома и была небольшая группа этих негодяев, то понятно, что их можно было купировать и освободить город Мариуполь», – добавил Бойченко.