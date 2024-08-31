ВСУ отступают без приказа, скрываят это от начальства

Вадим Москаленко.  
31.08.2024 15:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Тотальная ложь всех перед всеми является большой проблемой всех украинцев, а в ВСУ это приводит к нарушению координации и неоправданным потерям.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил ветеран войны против России Владимир Рудковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тотальная ложь всех перед всеми является большой проблемой всех украинцев, а в ВСУ это...

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«Одна из самых больших бед на сегодняшний день – это ложь. Прежде всего здесь, но ложь и в рядах ВСУ, когда командир, который теряет позицию, не докладывает высшему командиру. А потом происходят ситуации, когда этот командир отправляет другое подразделение на ту позицию, а она в лучшем случае уже не наша, а в худшем – это тыл врага. И заезжают мотивированные ребята – и нет ребят. Просто из-за тупости и лжи.

Как общество, мы все должны понять, что очень много друг другу лгали в годы так называемой независимости. Нам нужно фундаментально меняться, откатываться назад», – сказал Рудковский.

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