ВСУ отступают без приказа, скрываят это от начальства

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Тотальная ложь всех перед всеми является большой проблемой всех украинцев, а в ВСУ это приводит к нарушению координации и неоправданным потерям.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил ветеран войны против России Владимир Рудковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из самых больших бед на сегодняшний день – это ложь. Прежде всего здесь, но ложь и в рядах ВСУ, когда командир, который теряет позицию, не докладывает высшему командиру. А потом происходят ситуации, когда этот командир отправляет другое подразделение на ту позицию, а она в лучшем случае уже не наша, а в худшем – это тыл врага. И заезжают мотивированные ребята – и нет ребят. Просто из-за тупости и лжи. Как общество, мы все должны понять, что очень много друг другу лгали в годы так называемой независимости. Нам нужно фундаментально меняться, откатываться назад», – сказал Рудковский.