ВСУ отступают на Донбассе

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Бойцы республик Донбасса и ВС РФ освобождают населённые пункты и разворачивают наступательные действия. После освобождения Попасной совместно с союзными войсками идёт наступление к югу от города и на Лисичанск, отрезая от снабжения украинские силы (в Лисичанске и Северодонецке) и лишая их места для маневра. Об этом сообщило оборонное ведомство ЛНР.

Данную информацию подтверждает военкор Аким Апачев. По его данным, имеет место широчайший фронт наступления. Так, союзные силы освободили н.п. Воеводовка к северу от Лисичанска в ЛНР. Кроме того, защитники Донбасса форсировали реку Северский Донец на Лиманском направлении и развивают дальнейшее наступление.

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Также он сообщил о столкновениях в городской черте Северодонецка.

В ДНР на Кураховском направлении союзные силы наступают на Степное-Новомихайловку, Славное-Новомихайловку и Александровку-Марьинку.

На Авдеевском направлении начался штурм н.п. Новокалиново и Новобахмутовки.

При этом украинская сторона сообщает, что ВС РФ и НМ ДНР штурмуют село Новомихайловка, продолжаются интенсивные бои.

Также появилась информация о пленных в ходе освобождения Попасной. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что союзным войскам сдались несколько теробороновцев и пожарная бригада.

«Наши бойцы уничтожили значительную часть живой силы противника, обратив оставшихся в позорное бегство, а также взяли в плен несколько бойцов терробороны Украины. Они оказались умнее и сложили оружие, и поэтому будут жить. Им дадут возможность сообщить близким, которых они не видели два месяца, что они живы и здоровы. Вторая группа задержанных – пожарная бригада. Никто не удосужился их эвакуировать или сообщить о приближении российских войск. Этим ребятам повезло, что российские военные сначала думают и затем стреляют, а не наоборот. А иначе не стояли бы живыми», – написал на своей странице Кадыров.

Кроме того, он опубликовал кадры с флагами освободителей над зданиями взятого накануне населённого пункта Южное.