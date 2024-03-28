ВСУ отступают практически по всей линии соприкосновения

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Артиллерийское превосходство на линии боевого соприкосновения сейчас составляет по снарядам 1 к 7, а то и 1 к 10. Противник делает ставку на коптеры, и уже бронирует «Бабу Ягу» – большой дрон, переделанный под боевые задачи.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил полковник ЛНР, автор телеграм-канала «Настоящий полковник» Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть по освобождению Авдеевки, то, безусловно, чтобы закрепиться, улучшить своё положение, там необходимо было раздвинуть плацдарм с южной стороны и с северной стороны, перегруппироваться, подготовить новые позиции под артиллерию, подготовить новые позиции под танковые подразделения, ракетно-артиллерийские и так далее. Это не говорит о том, что на остальных направлениях было какое-то затишье. Линия соприкосновения 1200 км, и с учётом Белгорода и Курска она увеличилась, к сожалению. Здесь ежедневно происходит боестолкновения. В частности, хочу сказать про Луганское направление: от Сватова до Кременной идут в большей степени артиллерийские дуэли. И большое количество коптеров используется с одной и с другой стороны», – отметил он.

По словам военного, на смену артиллерийским лафетным установкам в российские войска приходит новое вооружение, и это дает значительное преимущество.

«Потому что превосходство в ударах составляет приблизительно 1:7 – 1:10, причём абсолютно разного калибра. В Кременских лесах происходит столкновение ежесуточно, здесь противник пытается всё-таки отбить позиции, которые ранее утерял. Не прекращается обстрел артиллерией по Кременной и Лисичанску. По НПЗ бьют постоянно, и большое количество FPV-дронов также присутствует, и в основном в ночное время. Используют «Бабу Ягу», уже её бронируют листами, чтобы невозможно было сбить. Наши системы РЭБ стараются переключаться на новые сигналы, которые необходимо уловить и посадить беспилотники. Не везде это получается, но, в общем, контексте ситуация прямо пропорциональна, которая была 3-4 месяца назад», – указал Киселёв.

Он напомнил, что единственный населённый пункт на Луганском направлении, который ещё не освобождён, это Белогоровка. И за него идут ожесточённые бои.

«Дальше продвигаемся от Солидара в сторону Северска, там тоже идут постоянные столкновения, и наши штурмовые отряды пытаются контратаковать. Ситуация чуть получше, подразделения противника всё-таки выдавливают. В районе Часов Яра продвигаются не спеша, но противника так же сильно давят с артиллерией и пехотой. Причём ВСУ бросает в бой, как мы раньше говорили, мобилизованных месяц назад, то сейчас срок их подготовки сократился до 10 дней», – отметил эксперт.

По его словам, давление с российской стороны идёт по всей линии соприкосновения, противник отодвигается понемногу, пытается контратаковать, но это уже совсем не те контратаки, которые были год назад.

«Это совсем другая война, потому как эти условия, которые создаются по течению боевых действий, они постоянно меняются. Какое-то вооружение большее преобладает над тем, которое ранее использовали. Я говорю о том, что два дня подряд ВКС отрабатывает по районам Белогоровки, отрабатывает в Соледарском и Артемовском направлении. За ней сразу же артиллерия бьет, и работают наши штурмовые отряды. Где-то в плен берём, где-то просто уничтожаем противника. И хотел заострить внимание на том, что сегодня разведывательные функции наших подразделений так же эволюционируют, они точно так же получают новые специальные приборы», – заключил Киселёв.