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Украинцы напрасно злорадствовали, когда США разрешили ВСУ применять американские кассетные боеприпасы в надежде переломить ход летнего контрнаступления.

Теперь во время штурма Авдеевки российская армия применила аналогичные бомбы, и оборона украинского гарнизона дрогнула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всей линии фронта в Авдеевке Армия России перешагнула «старую линию АТО» и развивает успех. 23 ноября на Авдеевском направлении наши войска впервые применили кассетные боеприпасы. Судя по радиоперехватам, противник понёс большие потери», – сообщает канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

С украинской стороны в Сети опубликовано несколько роликов, свидетельствующих как о большой поражающей силе российских «кассет», так и о заметно ухудшившемся моральном состоянии в окопах на позициях ВСУ.

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Впрочем, как отмечает канал военкора Семена Пегова, в целом ожесточенное сопротивление украинских войск на Донбассе не прекращается: «пытаются создать угрозу российским подразделениям, наступающим на Авдеевку на северном фланге», – пишет он о боевых действиях в районе Горловки.

Политолог Александр Лазарев считает, что падение Авдеевки и продвижение российской армии в сторону Славянска и Краматорска дадут козыри в руки тех американских политиков, которые выступают против финансирования режима Зеленского.

Однако командование ВСУ предлагает Банковой согласиться на отступление из Авдеевки, пишет экс-депутат Верховной рады Олег Царев:

«Проукраинские источники приписывают Залужному мнение, что тратить резервы ВСУ в Авдеевке так же бессмысленно, как ранее было в Артемовске. Но оставлять город Киев явно не собирается», – пишет Царев.

«Авдеевке готовят судьбу Артемовска, тем, кто там находится, – тем более», – считает военкор Дмитрий Астрахань.