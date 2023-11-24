ВСУ отступают в Авдеевке под ударами российских кассетных бомб

Михаил Рябов.  
24.11.2023 11:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1049
 
Война, Дзен, Донбасс


Украинцы напрасно злорадствовали, когда США разрешили ВСУ применять американские кассетные боеприпасы в надежде переломить ход летнего контрнаступления.

Теперь во время штурма Авдеевки российская армия применила аналогичные бомбы, и оборона украинского гарнизона дрогнула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы напрасно злорадствовали, когда США разрешили ВСУ применять американские кассетные боеприпасы в надежде переломить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«По всей линии фронта в Авдеевке Армия России перешагнула «старую линию АТО» и развивает успех. 23 ноября на Авдеевском направлении наши войска впервые применили кассетные боеприпасы. Судя по радиоперехватам, противник понёс большие потери», – сообщает канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

С украинской стороны в Сети опубликовано несколько роликов, свидетельствующих как о большой поражающей силе российских «кассет», так и о заметно ухудшившемся моральном состоянии в окопах на позициях ВСУ.

Впрочем, как отмечает канал военкора Семена Пегова, в целом ожесточенное сопротивление украинских войск на Донбассе не прекращается: «пытаются создать угрозу российским подразделениям, наступающим на Авдеевку на северном фланге», – пишет он о боевых действиях в районе Горловки.

Политолог Александр Лазарев считает, что падение Авдеевки и продвижение российской армии в сторону Славянска и Краматорска дадут козыри в руки тех американских политиков, которые выступают против финансирования режима Зеленского.

Однако командование ВСУ предлагает Банковой согласиться на отступление из Авдеевки, пишет экс-депутат Верховной рады Олег Царев:

«Проукраинские источники приписывают Залужному мнение, что тратить резервы ВСУ в Авдеевке так же бессмысленно, как ранее было в Артемовске. Но оставлять город Киев явно не собирается», – пишет Царев.

«Авдеевке готовят судьбу Артемовска, тем, кто там находится, – тем более», – считает военкор Дмитрий Астрахань.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть