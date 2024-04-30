ВСУ отступили из Работино. На северной окраине поднят российский флаг

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Российские войска сумели вытеснить украинские формирования из села Работино на Ореховском направлении, где в ходе летнего контрнаступления ВСУ удалось максимально вклинить в оборону ВС РФ.

Кадры с водружением флага опубликовал российский актер Николай Цонку, отправившийся добровольцем в зону СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Еще вчера он написал:

«Сегодня 71-й гвардейский мотострелковый полк, ведущий активное наступление на Запорожском фронте, успешно вернул населенный пункт «Работино» в родную гавань, заставил западных наемников вместе с нациками бежать что есть мочи, накидывая благодарности, что оставили в живых. Была проделана огромная работа! Наши ребята и днем и ночью выкуривали осевшего в глубоких подвалах противника. Многие стали на защиту своих товарищей собственной грудью, они останутся в наших сердцах вечно. Элита штурмовиков 2-го батальона, 71-го полка сделали невозможное. Прошли самый адский ад на этой земле. Доказывая нам неоднократно, что когда тыл и армия едины, мы непобедимы», – написал Цонку.

Сегодня более подробно об обстановке на этом участке рассказал тг-канал «Рыбарь», основанный военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

«В районе Работино российские войска смогли проломить оборону противника. Штурмовики из 2-го батальона 71-го полка под прикрытием авиации, артиллерии и беспилотников вынудили отряды ВСУ покинуть населенный пункт. На продвижение российских войск повлияла в том числе переброска сил противника на Авдеевское направление, где украинские формирования на протяжении недели не могут стабилизировать фронт. Последние дни противник прятался в полуразрушенных подвалах и домах, однако на фоне отсутствия подкреплений отступил с позиций возле кладбища в направлении Копаней. На данный момент под контролем ВС РФ находится большая часть села, северная ее окраина фактически в серой зоне: удерживать позиции там попросту негде ни одной из сторон», – информирует канал Звинчука.

Успехи в Работино признают и украинские источники.

Так, связанный с ВСУ тг-канал проекта Deep State констатирует, что Работино «все больше превращается в серую зону».

По словам украинского военкора Олега Петренко, занимающегося составлением карт, российские подразделения действительно установили флаг, но затем якобы были отброшены на исходные позиции. Тем не менее, он вынужден признать, что «на карту добавлена серая зона», что свидетельствует об отступлении ВСУ.