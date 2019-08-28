ВСУ перебрасывают к линии фронта запрещенное вооружение

28.08.2019, Киев, Александр Гусар

Украинские военные спрятали реактивную систему залпового огня «Град» в жилых кварталах рядом со школой в одном из населённых пунктов подконтрольной территории Луганщины.

Об этом сообщил на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, ВСУ продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки войск и наращивания военного потенциала в зоне «ООС», используя для размещения военной техники объекты гражданской инфраструктуры.

«Разведкой ЛНР выявлено размещение РСЗО БМ-21 «Град» в 40 метрах от жилых домов и в 120 метрах от здания школы в населённом пункте Чабановка. В районе населённых пунктов Троицкое и Новозвановка на передовых позициях замаскированы и рассредоточены около 10 боевых бронированных машин ВСУ», – сообщил Флипоненко.

Он также рассказал о прибытии в населенный пункт Попасная БТР-80, который был размещён на территории жилого домовладения.