ВСУ перебрасывают танки из Харькова на подмогу «контрнаступу» – Алёхин

Владимир Гладков.  
30.09.2023 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 270
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Украинское командование просчиталось, когда планировало «контрнаступ» на Запорожском направлении, и теперь вынуждено перебрасывать резервы с других участков фронта, чтобы упрямо продолжать разбиваться о российскую оборону.

Об этом на канале «Вольная улица» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование просчиталось, когда планировало «контрнаступ» на Запорожском направлении, и теперь вынуждено перебрасывать резервы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Весь вопрос кроется в ошибках при планировании этой операции (контранступа – ред.) на Запорожском направлении. Во-первых, противник не ожидал, что за эти 7-8 месяцев будет выстроена многоэшелонированная по всем правилам военного искусства такая оборона с нашей стороны. Плюс минные поля, фортификационные сооружения и всевозможные другие детали, о которых военные не любят распространяться, но они говорят о том, что оборона устойчивая. Более того, есть такое понятие «активная оборона».  Это возможность контратаковать, вести разведку боем на том или ином участке фронта, что мы в общем-то и демонстрировали.

Я не скажу, что противник использовал все резервы, нет, не все, но часть резервов он регулярно бросал в бой. Более того, по самым последним оперативным данным, уже резервы перебрасываются из Харькова, совершенно другого направления. Это Купянск-Харьков, где противник ведёт оборонительные бои. И сейчас уже танковые колонны перемещаются из Харькова в Днепропетровск, а там уже, вполне возможно, что они будут насыщаться на том же Запорожском и Херсонском направлении.

По всей видимости, противник по-прежнему будет пытаться вести наступательные действия на этом направлении и попытаться как-то прорвать фронт именно до наступления осенней распутицы на Украине», – рассказал Алёхин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть