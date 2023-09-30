ВСУ перебрасывают танки из Харькова на подмогу «контрнаступу» – Алёхин

Украинское командование просчиталось, когда планировало «контрнаступ» на Запорожском направлении, и теперь вынуждено перебрасывать резервы с других участков фронта, чтобы упрямо продолжать разбиваться о российскую оборону.

Об этом на канале «Вольная улица» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь вопрос кроется в ошибках при планировании этой операции (контранступа – ред.) на Запорожском направлении. Во-первых, противник не ожидал, что за эти 7-8 месяцев будет выстроена многоэшелонированная по всем правилам военного искусства такая оборона с нашей стороны. Плюс минные поля, фортификационные сооружения и всевозможные другие детали, о которых военные не любят распространяться, но они говорят о том, что оборона устойчивая. Более того, есть такое понятие «активная оборона». Это возможность контратаковать, вести разведку боем на том или ином участке фронта, что мы в общем-то и демонстрировали. Я не скажу, что противник использовал все резервы, нет, не все, но часть резервов он регулярно бросал в бой. Более того, по самым последним оперативным данным, уже резервы перебрасываются из Харькова, совершенно другого направления. Это Купянск-Харьков, где противник ведёт оборонительные бои. И сейчас уже танковые колонны перемещаются из Харькова в Днепропетровск, а там уже, вполне возможно, что они будут насыщаться на том же Запорожском и Херсонском направлении. По всей видимости, противник по-прежнему будет пытаться вести наступательные действия на этом направлении и попытаться как-то прорвать фронт именно до наступления осенней распутицы на Украине», – рассказал Алёхин.