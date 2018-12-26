ВСУ перебросили «Буцефалы» на подступы к Донецку

26.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

ВСУ подогнали под Донецк порядка 30 единиц БТР-4 (более известных как «Буцефалы»). Об этом военкор Семён Пегов сообщил у себя в телеграмм-канале со ссылкой на источники с передовой.

«Техника переброшена непосредственно к линии соприкосновения в район Песок», – отмечается в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По информации донбасских разведчиков, украинские «Буцефалы» заточены именно под штурмовые действия: имеют 30-мм пушку и более маневренны, чем БМП, что дает им определенное преимущество в атаке.

До этого БТР-4 на передовой встречались редко и фиксировались лишь единичные случаи их работы. В основном, данная техника базировалась на полигоне под Николаевым.

Под Донецк же «Буцефалы» перебросили в период, когда было объявлено военное положение на Украине.