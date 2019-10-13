ВСУ перебросили снайперскую группу в зону разведения для охоты на ОБСЕ

13.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Украинские подразделения скрыто размещают военную технику в районе Петровского, где должно произвестись разведение войск, а также препятствуют работе СММ ОБСЕ.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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Он отметил, что украинские подразделения увеличили активность на участке разведения сил и средств в районе Петровского.

«Так, в районе населённого пункта Богдановка отмечено скрытное размещение двух БТР-70, одной БРДМ, а также двух грузовиков «Урал», осуществляющих подвоз личного состава, имущества и боеприпасов. При попытке наблюдателей ОБСЕ зафиксировать действия ВСУ в районе участка разведения, украинские боевики открыли огонь из стрелкового оружия в сторону БЛА Миссии, вынудив наблюдателей покинуть опасную зону», – рассказал представитель ДНР.

Кроме того, по информации ведомства, ВСУ усилили применение средств мобильной группы РЭБ для радиоподавления сигналов управления беспилотников наблюдателей ОБСЕ.

«Особую обеспокоенность у нас вызывает прибытие в указанный район снайперской группы противника, что создает угрозу для патрулей СММ ОБСЕ», – подчеркнул Ринат Айгистов.