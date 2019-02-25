ВСУ перебросили в Донбасс танки и САУ под предлогом учений

25.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные в нарушение Минских договорённостей провели учения с применением танков и самоходных артиллерийских установок вблизи линии разграничения в Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он заявил, что командование «ООС» продолжает открыто демонстрировать свое пренебрежение Минскими соглашениями в части, касающейся отвода тяжелого вооружения от линии боевого соприкосновения, подтверждая тем самым агрессивные намерения в отношении народных республик.

«22 февраля на полигоне в районе населенного пункта Дмитровка, на удалении 10 км от линии соприкосновения, с подразделениями 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ проводились стрельбы из танков и самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 «Нона-С». На учениях присутствовал командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский», – сообщил Марочко.