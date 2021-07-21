21.07.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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ВСУ перебросили ЗРК «Бук» на границу с Крымом. ВКС ответили ракетами и бомбами

Новости УкраиныУкраинские зенитно-ракетные комплексы провели учения рядом с границей российского Крыма. Об этом, передает корреспондент...

Украинские зенитно-ракетные комплексы провели учения рядом с границей российского Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается в блоге командования Объединенных сил ВСУ.

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«Подразделение зенитно-ракетных комплексов «Бук» совершило многокилометровый длительный марш на технике до позиционного района. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности», – приводится заявление командующего карательной группировкой ВСУ в Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.



При этом российские ВКС отработали под Феодосией нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, о чем сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные на аэродроме Бельбек, провели учение с нанесением ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией», – отмечается в сообщении.

«Условные мишени на полигоне имитировали колонну военной техники, отдельные объекты и командные пункты управления. Экипажи истребителей для уничтожения этих целей выполнили практическое бомбометание, пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения», – уточняет «Крыминформ».

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