ВСУ перебросили ЗРК «Бук» на границу с Крымом. ВКС ответили ракетами и бомбами

21.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинские зенитно-ракетные комплексы провели учения рядом с границей российского Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается в блоге командования Объединенных сил ВСУ.

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«Подразделение зенитно-ракетных комплексов «Бук» совершило многокилометровый длительный марш на технике до позиционного района. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности», – приводится заявление командующего карательной группировкой ВСУ в Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

При этом российские ВКС отработали под Феодосией нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, о чем сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные на аэродроме Бельбек, провели учение с нанесением ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией», – отмечается в сообщении.

«Условные мишени на полигоне имитировали колонну военной техники, отдельные объекты и командные пункты управления. Экипажи истребителей для уничтожения этих целей выполнили практическое бомбометание, пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения», – уточняет «Крыминформ».