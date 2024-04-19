ВСУ плачутся: Россия использует «золотой молоток» на фронте

Анатолий Лапин.  
19.04.2024 13:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1702
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия использует системный подход к производству тех или иных видов вооружений. Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил украинский военнослужащий Тарас Задорожний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Задорожнего, это касается производства дронов-камикадзе, которыми России удалось насытить фронт настолько, что за одним украинским солдатом могут охотиться сразу несколько БПЛА.

Российская армия использует системный подход к производству тех или иных видов вооружений. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У россиян с другой стороны есть системность. Мы их опережаем в креативности, скажем так, но у них, когда что-то поставлено на конвейер, оно производится масштабно. И это большая проблема, потому что если у тебя ограниченное количество конкретной техники, то ты можешь обучить большое количество персонала, которое будет пользоваться этой техникой. Им не нужно будет дорабатывать эти дроны на передовой, потому что и такое есть», – сказал военный.

«Они используют «золотой молоток» – если они нашли, что работает, они будут его использовать до того момента, пока оно не будет работать совсем… Они научились давать большое количество дронов на какой-то участок, и они ими пользуются не отдельный оператор – отдельный дрон, а несколько операторов работают по цели. И иногда этой целью может быть один солдат, зависимо от того, насколько критично им достигнуть того результата», – заявил Задорожний.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть