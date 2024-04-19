ВСУ плачутся: Россия использует «золотой молоток» на фронте

Российская армия использует системный подход к производству тех или иных видов вооружений. Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил украинский военнослужащий Тарас Задорожний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Задорожнего, это касается производства дронов-камикадзе, которыми России удалось насытить фронт настолько, что за одним украинским солдатом могут охотиться сразу несколько БПЛА.

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«У россиян с другой стороны есть системность. Мы их опережаем в креативности, скажем так, но у них, когда что-то поставлено на конвейер, оно производится масштабно. И это большая проблема, потому что если у тебя ограниченное количество конкретной техники, то ты можешь обучить большое количество персонала, которое будет пользоваться этой техникой. Им не нужно будет дорабатывать эти дроны на передовой, потому что и такое есть», – сказал военный.

«Они используют «золотой молоток» – если они нашли, что работает, они будут его использовать до того момента, пока оно не будет работать совсем… Они научились давать большое количество дронов на какой-то участок, и они ими пользуются не отдельный оператор – отдельный дрон, а несколько операторов работают по цели. И иногда этой целью может быть один солдат, зависимо от того, насколько критично им достигнуть того результата», – заявил Задорожний.