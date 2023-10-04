ВСУ планировали взрыв Каховской ГЭС, когда русские были в Херсоне – военкор

Если бы ВС РФ не отошли из Херсона, украинские войска взорвали бы Каховскую ГЭС ещё прошлой осенью, в результате чего российская группировка оказалась бы полностью отрезана от основных сил с самыми печальными последствиями.

Об этом заявил российский военкор Александр Коц на презентации своей книги «500 дней поражений и побед. Хроника СВО глазами военкора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больнее всего был уход из Херсона, мы до последнего не верили, что это произойдёт, хотя всё об этом говорило, но хотелось верить в лучшее, хотелось верить в какой-то хитрый план, в какую-то оперативную игру. К сожалению, произошло то, что произошло, но время показало, что это был выбор хоть и тяжёлый, но, к сожалению, верный и оправданный. Потому что если бы наш контингент там оставался и противник взорвал Каховскую ГЭС, то наша группировка на Правом берегу Днепра оказалась бы полностью отрезанной, и её ожидала бы печальная участь. Но на тот момент внутри всё протестовало против этого решения. Я был с выходящими оттуда войсками, я был, когда взрывали Антоновский мост за ушедшими нашими подразделениями. Наверное, это за всё СВО было тяжелее всего», – вспоминал он.

«До этого момента – уход из Киевской области… А вообще, когда куда-нибудь еду, предупреждаю знакомых журналистов, говорю: парни, я еду к вам, они такие: нет-нет, не надо ехать, ты специалист по отступлениям, езжай куда-нибудь в другое место. Потому что я отступал из Киевской области, из Харьковской, из Херсонской области. Ну, такая у меня судьба, «пруха», что я оказываюсь в каких-то местах именно в те самые моменты, когда там происходит что-то историческое», – рассказал военкор.