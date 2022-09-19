ВСУ планируют дерзкий прорыв до Армянска и удар по Херсону с юга

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Новости Украины

Украинские вооруженные формирования ведут подготовку к захвату находящейся под контролем ВС РФ Кинбурнской косы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

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«Одновременно с активизацией давления на Александровском, Посад-Покровском, Андреевском и Ольгинском участках в Очакове формируется группировка ВСУ, чьей задачей будет взятие под контроль Кинбурнской косы. На побережье Очаковского района проводится тренировка диверсионно-разведывательных групп в ночное время и отработка десантирования на резиновых лодках. Согласна замыслу действий, ДРГ на резиновых лодках должны захватить плацдарм на территории заповедника и обеспечить площадку для переброски десанта — воздушного и морского. На Кинбурнской косе планируется высадить не менее двух батальонно-тактических групп. Для этого задействуют до шести вертолетов армейской авиации, два речных дивизиона Днепровской флотилии, ракетные катера из Одессы, оборудованные «Гарпунами», и морские десантные средства 35 и 36 обрмп ВСУ», – отмечается в публикации.

При этом авторы проекта указывают, что Минобороны РФ знает о планах ВСУ и предпринимает определенные шаги, что подтверждают удары и поражения целей в этом районе, хотя этого пока недостаточно.

«Украинский план будет успешен только в том случае, если получится перегрузить оборону ВС РФ на Николаевско-Криворожском направлении, — как минимум, на трех участках. Одновременно планируется вывести из строя российские тыловые объекты и пункты управления в Херсоне, Бериславе и Новой Каховке, а также уничтожить российские переправы через Днепр», – отмечается в материале.

Также не исключается в это же время удар на Луганском направлении для отвлечения внимания «пожарных команд» и «мобильного резерва».

«В командовании ВСУ всерьез рассматривают сценарий рывка до Армянска и перерезания сообщения с Крымом. Но наш взгляд, в текущей конфигурации фронта это невозможно. А вот выйти к разрушенному Антоновскому мосту с южной стороны в районе н.п.Олешки ВСУ смогут. И даже если подобная операция продлится всего лишь полсуток, а обе батальонные тактические группы ВСУ будут полностью уничтожены, это едва ли можно считать успехом. Демонстрация присутствия ВСУ к югу от Херсона, равно как и обстрелы областного центра с южного берега, произведут эффект разорвавшейся бомбы в украинском и западном медиапространстве и спровоцируют панику», – предупреждает «Рыбарь».

При этом военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что война на Украине перешла в затяжную стадию на истощение.

«Очевидно, что быстрой победы ни у одной из сторон не получилось. Срыв плана «А» под Киевом и Харьковом в марте 2022 года, поставил крест на планах быстрой войны России, а устойчивость экономики РФ против режима санкций, плюс сплоченность большей части мира против США, сделали план быстрого уничтожения России также невозможным. А потому война перешла в затяжной конфликт, где линия фронта на Украине далеко не единственная», – пишет Подоляка в своем блоге.