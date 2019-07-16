16.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ планируют провокации против сотрудников Красного Креста

Украинские военные планируют осуществить провокации в районе работы представителей Международного Комитета Красного Креста.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации от источника в рядах ВСУ, командующий «ООС» генерал Александр Сырский отдал указания командирам 30-й и 54-й бригад на проведение провокаций в районах населённых пунктов Травневное и Золотое, где до 19 июля запланирована работа сотрудников Международного Красного Креста», – уверен Яков Осадчий.

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