11.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ планируют сбить вертолёт делегации ЕС, которая приедет в Донбасс на этой неделе

Спецслужбы ДНР получили информацию о подготовке Киевом кровавой провокации в отношении делегации ЕС, которая планирует посетить Донбасс на этой неделе.

Об этом заявили в пресс-службе МГБ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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“МГБ ДНР получена разведывательная информация о подготовке украинскими силовиками вооружённой провокации в отношении делегации комитета ЕС по вопросам политической безопасности, которая по приглашению П. Порошенко в период с 13 по 15 июня 2018 года планирует посетить прифронтовые районы Донбасса (с. Широкино, гг. Авдеевку, Краматорск, Мариуполь) и г. Киев с целью изучения гуманитарной ситуации на Донбассе, определения объёмов финансовой помощи, оценки ситуации с разминированием территории в районе вооружённого конфликта, а также проведения серии брифингов по указанным вопросам”, – отмечается в сообщении.

Указывается, что для осуществления этой цели украинскими спецслужбами со складов вооружения 2-го десантного штурмового батальона 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ (место дислокации п.г.т. Верхнеторецкое) был изъят ПЗРК «Игла» советского производства, из которого планируется сбить вертолёт с делегацией для последующего обвинения ЛДНР.