ВСУ по ошибке разбомбили украинские позиции

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Новости Украины

Трое украинских военных погибли от взрывных устройств в последние дни в зоне карательной операции на подступах к Луганску.

По данным оборонного ведомства ЛНР, 10 февраля в оккупированном ВСУ н.п. Золотое украинские подразделения отрабатывали с операторами БПЛА навыки применения системы сброса боеприпасов в условиях городской инфраструктуры.

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«Во время очередного запуска дрона, при наборе высоты произошел непроизвольный сброс закрепленного взрывного устройства, который сдетонировал от удара о землю, нанеся одному из операторов тяжелые осколочные ранения, от которых он впоследствии скончался», – рассказали в пресс-службе.

Еще одно ЧП произошло 11 февраля в районе н.п. Счастье при проведении мероприятий по утилизации неразорвавшихся боеприпасов.

Там украинские военнослужащие, замкнув электросеть и увидев, что взрыва не произошло, в нарушение требований безопасности, покинули блиндаж и направились в сторону траншеи для подрыва боеприпасов.

«Во время их движения произошел взрыв, в результате чего двое военнослужащих от полученных травм скончались на месте», – сообщили в ведомстве.