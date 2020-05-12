ВСУ под Донецком расстреливали горящие жилые дома, не подпуская пожарных

12.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские подразделения вели огонь из миномётов и БМП по населённому пункту под Донецком, не подпуская экстренные службы, оставляя мирную жительницу наедине с возникшим из-за обстрела пожаром.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня каратели 28-й бригады под командованием военного преступника Марченко обстреляли из вооружения БМП и 82-мм минометов населённый пункт Старомихайловка.

В результате попадания вражеских боеприпасов получили повреждения жилые дома по ул. Ленина, д.102 и д.104, произошло возгорание жилого дома по ул. Шевченко, д.18, в хозяйственной постройке осколками боеприпасов убит крупный рогатый скот», – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что первоначально с пожаром боролась хозяйка дома 1968 года рождения, которая в процессе тушения получила ожоги рук и ног.

«В последствии к тушению приступили военнослужащие Народной милиции, прибывшие первыми к месту пожара, также наши защитники оказали медицинскую помощь пострадавшей женщине. Из-за продолжающегося обстрела к месту возгорания на ул. Шевченко не могли подъехать экстренные службы», – добавили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что минометный обстрел корректировался с использованием беспилотника ВСУ.

«Благодаря слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ станции «Тиррикон-М2Н» украинский беспилотник был сбит. После уничтожения БЛА обстрел прекратился», – уточнили в оборонном ведомстве.