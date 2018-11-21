ВСУ под руководством англосаксов не оставляют попыток устроить химический ад в Донбассе

21.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинские власти с подачи своих «партнёров» из Великобритании вновь готовят провокацию с применением химического оружия.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, украинская сторона не оставляет намерений проведения химической диверсии на севере Донецкой Народной Республики.

«Разведкой ДНР получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артёмовске группы военных специалистов из Великобритании. По уточненным данным, часть из прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций Вооруженных сил Соединенного королевства. Также в штабы 58-й и 72-й бригад вооруженных формирований Украины вчера прибыли комиссии, в состав которых входят должностные лица ГШ ВС Украины. Одновременно с этим, зафиксировано спецподразделение ВСУ в количестве 10 человек в районе населённого пункта Дача в 2 км от линии соприкосновения. У прибывших, кроме стандартных средств вооружения, с собой имеются индивидуальные средства химзащиты и ящики со знаками химической опасности», – сообщил Даниил Безсонов.

Аналогичное подразделение выявлено на Горловском направлении, вблизи командного пункта 58-й бригады в населённом пункте Дзержинск в 5 км от линии соприкосновения.

«Мы не исключаем, что ввиду раскрытия планов проведения диверсии на заводе «Стирол», украинская сторона попытается инсценировать химическое заражение вблизи линии соприкосновения и, тем самым, спровоцировать эвакуацию местных жителей», – добавил официальный представитель оборонного ведомства.

Такими действиями, по его мнению, Украина пытается привлечь внимание мировой общественности к ситуации на Донбассе, а также возложить всю ответственность за совершенные провокации на представителей Республики.

Безсонов особо отметил, что инициатива проведения этой провокации исходит именно от западных хозяев «незалежной».

«Важно отметить, что замысел данной диверсии Украине навязывается из вне, а именно, военными специалистами «туманного Альбиона». Мы призываем международное сообщество предпринять все возможные действия, чтобы предотвратить коварную провокацию украинской стороны. От вашего бездействия могут пострадать тысячи мирных жителей нашей Республики», – призвал Даниил Безсонов.