ВСУ «подарили» свой беспилотник военным ДНР

07.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские специалисты радиоэлектронной борьбы по ошибке вместо беспилотника ОБСЕ заглушили собственный, отправив его на территорию ДНР.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его словам, вчера в районе населённого пункта Новгородское была вновь зафиксирована работа манёвренной группы 502-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ, действия которой привели к крушению беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия ОБСЕ 19 апреля.

«На этот раз задачи специалистов РЭБ остались те же – препятствование работе наблюдателей Миссии. Однако командир манёвренной группы не был оповещен о запуске в данном районе беспилотника 53-й механизированной бригады «Лелека», с помощью которого украинские боевики намеревались корректировать огонь при обстреле поселка шахты Гагарина. РЭБовцы успешно подавили канал управления беспилотника своих побратимов, в результате чего потерявший управление и дезориентированный в пространстве аппарат был замечен нашими наблюдателями, и впоследствии взят для изучения характеристик и имеющегося видеоматериала», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также выразил искреннюю признательность командиру 502-го батальона РЭБ ВСУ подполковнику Синожинскому за оказание содействия в оснащении подразделений Народной милиции средствами воздушной разведки.

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