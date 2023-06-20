ВСУ погубила натовская тактика – Трухан

Владимир Гладков .  
20.06.2023 19:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1359
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Отказ от советской школы и переход к натовской тактике привёл ВСУ к полному провалу наступления.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ от советской школы и переход к натовской тактике привёл ВСУ к полному провалу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«ВСУ почему-то отказались от советских и постсоветских оперативных подходов, которые у нас есть, где формируется полоса наступления дивизии, в полосе наступления участок прорыва, где мотострелковый полк сосредотачивается на двух километрах.

Они этого не стали делать, они взяли натовское оперативное дело. Но натовской операции всегда предшествует стратегическая воздушно-космическая наступательная операция, массированный удар по позициям. И после этого войска прорывают оборону. А они этого сделать не могли и не смогли, поэтому и упёрлись», – сказал полковник.

Трухан подчеркнул, что если ВСУ за две недели не удалось проломить оборону, то наступление можно считать проваленным.

«И да, наступление две недели и идёт. Армейская наступательная операция – 12 суток. При успешном развитии операции с 4 июня они уже должны проломить армейский оборонительный рубеж, вторую линию обороны, и создать условия для введения в прорыв свежих частей», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть