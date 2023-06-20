ВСУ погубила натовская тактика – Трухан
Отказ от советской школы и переход к натовской тактике привёл ВСУ к полному провалу наступления.
Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ВСУ почему-то отказались от советских и постсоветских оперативных подходов, которые у нас есть, где формируется полоса наступления дивизии, в полосе наступления участок прорыва, где мотострелковый полк сосредотачивается на двух километрах.
Они этого не стали делать, они взяли натовское оперативное дело. Но натовской операции всегда предшествует стратегическая воздушно-космическая наступательная операция, массированный удар по позициям. И после этого войска прорывают оборону. А они этого сделать не могли и не смогли, поэтому и упёрлись», – сказал полковник.
Трухан подчеркнул, что если ВСУ за две недели не удалось проломить оборону, то наступление можно считать проваленным.
«И да, наступление две недели и идёт. Армейская наступательная операция – 12 суток. При успешном развитии операции с 4 июня они уже должны проломить армейский оборонительный рубеж, вторую линию обороны, и создать условия для введения в прорыв свежих частей», – добавил он.
Спасибо!
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