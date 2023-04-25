ВСУ пойдут на точечные прорывы фронта – мнение

Владимир Гладков.  
25.04.2023 17:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ будут стремиться создать на одном участке фронта серьёзный перевес для локального прорыва на несколько десятков километров.

Об этом в интервью News Front заявил депутат Верховной рады ряда прошлых созывов, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ будут стремиться создать на одном участке фронта серьёзный перевес для локального прорыва на...

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«Численность российских и украинских войск примерно одинакова – две группировки примерно по полмиллиона человек. Да, их накачали натовским вооружением – полторы тысячи машин лёгкой бронетехники, танки. Силы примерно равны.

Те, кто будет наступать, те подвергаются большему риску. Украина провоцировала Россию на наступление, Россия наступать не стала. В этой ситуации Украине надо наступать», – сказал политик.

«Они понимают, что у них только один шанс на победу – если они сделают прорыв. А прорыв сделать можно, собрав на одном участке фронта перевес. Вот они прорвались, пускай на тридцать километров, и если при этом российские войска не побегут, а они не побегут, если есть командиры и связь, то для них это будет катастрофа.

Группировку в 40-50 тысяч просто размажут, потому что в воздухе у нас преимущество, и самолёты могут просто раскатать всю технику», – сказал Царёв.

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