01.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
Просмотров:

ВСУ похвастались слежкой за российскими военными


Украинские военные отчитались об еще одной «победе» – теперь они могут следить за передвижениями российских силовиков на границе с Крымом в режиме онлайн благодаря камерам видеонаблюдения.

Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам украинского офицера, на границе расставили больше камер с высоким разрешением и четкостью передачи сигнала.

«За последний месяц нами проведена большая работа по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории АРК Крым.

Камеры видеонаблюдения расставлены таким образом, что в поле их зрения нет никакой «слепой» зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуации пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения», – заявил Наев.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть