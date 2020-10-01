ВСУ похвастались слежкой за российскими военными

01.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские военные отчитались об еще одной «победе» – теперь они могут следить за передвижениями российских силовиков на границе с Крымом в режиме онлайн благодаря камерам видеонаблюдения.

Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам украинского офицера, на границе расставили больше камер с высоким разрешением и четкостью передачи сигнала.

«За последний месяц нами проведена большая работа по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории АРК Крым.

Камеры видеонаблюдения расставлены таким образом, что в поле их зрения нет никакой «слепой» зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуации пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения», – заявил Наев.