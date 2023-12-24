ВСУ полностью выбиты из Марьинки

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Украинские войска полностью выбиты из населенного пункта Марьинка возле Донецка – городок, превращенный в укрепрайон ВСУ, на протяжении десяти лет использовался для обстрелов столицы ДНР.

Сообщения о взятии Марьинки некоторые военкоры озвучивали еще в начале декабря, однако они были преждевременными – противник продолжал контролировать небольшую часть города. Однако теперь, похоже, ВСУ выбиты оттуда полностью.

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«Марьинка полностью освобождена! Да, на этот раз полностью и вся территория Марьинки освобождена ВС РФ. Последние позиции врага в этом городе взяты 5-ой бригадой 1-го Донецкого корпуса. Почти 10 лет эпопеи с этим городом-спутником Донецка завершились победой. Скоро ждём официальное сообщение», – написал донецкий военкор Дмитрий Астрахань.

Его данные подтверждает и канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

«Марьинка полностью освобождена. С соблюдением всех «формальностей», вроде пары домов на окраине. Да, на этот раз полностью-полностью. Окончательно! Фактически!» – говорится в сообщении.