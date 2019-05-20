ВСУ получили два контрбатарейных радара от армии США

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Киевщине состоялась церемония передачи правительством США двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 на вооружение Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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“Сегодня… состоялась церемония передачи двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 для подразделений Вооруженных Сил Украины. От американской стороны сертификаты на владение самыми современными средствами контрбатарейной борьбы заместителю начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Родиону Тимошенко вручил офицер армии США подполковник Тод Хоф”, – говорится в сообщении.

Как сообщается, с 2014 года американцы передали украинским военным 13 современных контрбатарейных радаров.

“Мы уже стали свидетелями, как такие радары защищают территорию Украины на Востоке. Эти контрбатарейные станции – часть помощи США в вопросах безопасности, стоимость которой свыше 1 миллиарда 100 миллионов долларов. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме этого, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты”, – цитирует Гофа пресс-служба.

В свою очередь Родион Тимошенко призвал украинских военнослужащих, получивших в подчинение высокотехнологичное вооружение, освоить его на учебных полигонах и “эффективно применять радары против врагов Украины в бою”.

Как отметили в пресс-службе, после завершения мероприятия военнослужащие ВСУ провели занятия по развертыванию полученных контрбатарейных радаров.

Радары класса AN/TPQ-36 являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. Радары находятся на вооружении армии США.