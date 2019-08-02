ВСУ получили на вооружение российский зенитно-ракетный комплекс

02.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерству обороны Украины передали ранее арестованный российский зенитно-ракетный комплекс С-125 “Печора”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.



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По данным следствия спецслужбы, в период 2007-2010 годов должностные лица ОАО “Рособоронэкспорт”, по предварительному сговору с другими лицами, незаконно переправили через таможенную границу Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 “Печьора” вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух 5В27Д в полном боевом оснащены, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением.

По информации СБУ, указанное оружие представители РФ якобы планировали поставить в Эритрею, в отношении которой Советом безопасности Организации объединенных наций введено эмбарго.

В январе 2019 года, во время проведения сотрудниками СБУ следственно-оперативных мероприятий, указанный ракетный комплекс был обнаружен в одном из складских помещений в Николаеве.

Постановлением следственного судьи 36 зенитных ракет с сопутствующим оборудованием и другим вооружением изъятых в ходе обыска как контрабанда, признаны вещественными доказательствами и на них наложен арест.

27 марта 2019 на заседании правительства Украины принято решение о передаче всего вышеуказанного вооружения Министерству обороны Украины для дальнейшего распоряжения.