ВСУ получили приказ помочь НАТО захватить Калининград – Стешин

Владимир Гладков .  
02.11.2023 17:18
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Калининград, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


По указанию Запада ВСУ готовят крупную группировку, которая позволит связать российскую армию в случае агрессии НАТО против Калининграда.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По указанию Запада ВСУ готовят крупную группировку, которая позволит связать российскую армию в случае...

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В студии попросили прокомментировать новости о скоплении большой группировки ВСУ на границе с Белоруссией.

«Целей я вижу несколько. Наш Калининградский анклав, о нём не говорят. Хотя мы прекрасно знаем, что была попытка отрезать его от Прибалтики в начале СВО, и вообще, он находится в достаточно уязвимом положении.

Предполагаю, если анклав попробуют заблокировать, наша армия попробует пробить Сувалкский коридор, который давно там просится, с ельцинских времён.

Когда хохлы ударят в спину нашим группировкам, и задача у них будет простая – связать нашу армию боями, пока анклав не будет зачищен. Думаю, такой может быть стратегический замысел», – сказал военкор.

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