ВСУ получили приказ уничтожать всю российскую инфраструктуру – укро-полковник
Украинской армии поставлена чёткая задача уничтожать гражданскую инфраструктуру в российском тылу.
Об этом на «Радио НВ» рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«ВСУ имеют чёткую задачу по уничтожению наступательного потенциала России – объектов ВПК, инфраструктуры. В России таких объектов много, и наши дроны этим занимаются.
Это не быстрая история. Мы совершили десятки атак по железной дороге, но говорить о полной стагнации [логистики] рано. Мы уничтожили 23% производства нефтепродуктов, происходят перебои с поставкой самых популярных марок бензина. Но российская армия не остановилась, она получает дизель и бензин с других НПЗ», – жаловался Селезнев.
По его мнению, Украина должна продолжать «тактику мелких порезов».
«Украина выбила почти все НПЗ в радиусе тысячи километров. Надеюсь, следующим этапом будет работа по НПЗ на большем расстоянии. Технические возможности для этого постепенно появляются.
Как быстро мы сможем масштабировать изготовление распиаренных «Фламинго» – остаётся вопросом. Но вчера появилась новость, что США готовы продавать нам бомбы-ракеты, но я не уверен, что мы сможем использовать их так, как захотим», – добавил он.