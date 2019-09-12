ВСУ понесли потери на Донбассе – погибли срочник и прапорщик

12.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Сегодня на Донбассе погибли двое украинских военных – прапорщик морской пехоты Николай Обуховский и его подчинённый Александр Линчевский.

Об этом сообщает пресс-служба первого батальона морской пехоты ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы понесли еще две болезненные потери: от вражеских пуль погибли двое бойцов нашего батальона. Ребята выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых.

Прапорщик Обуховский Николай Николаевич, был опытным воином, на войне с самого ее начала. Вышел из Дебальцево и продолжил службу. Имел большую любовь к небу и опыт в парашютном деле. Очень любил свою службу, никогда не отступал назад, жаждал победы и всегда подтверждал это делом. У Николая Николаевича осталась маленькая дочь и жена.

Матрос Линчевский Александр Валерьевич, на службе зарекомендовал себя как человек, который не боится выполнять поставленные задачи, всегда знал, что делать и как правильно это сделать, относительно недавно на службе, но уже пользовался авторитетом среди своих братьев по оружию. Всегда хотел учиться и совершенствовать себя в военном деле. Он служил срочную службу, но, когда узнал, что подразделение едет на выполнение задач в «ООС», подписал контракт и, не сомневаясь, поехал со своими собратьями», – написали в пресс-службе.