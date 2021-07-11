ВСУ понесли потери от ответного огня защитников ДНР

11.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Один украинский боевик погиб, ещё как минимум двое получили ранения в результате ответного огня защитников Донбасса на подавление огневой активности противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне на Донецком и Мариупольском направлениях ВСУ применяли минометы и подствольные гранатометы.

«В соответствии с п. «е» Мер с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения для подавления огневой активности противника», – сообщили в пресс-службе.

Штаб украинской «ООС» подтвердил данные о потерях.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, один военный получил ранения, еще двое – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение», – говорится в сообщении украинской стороны.