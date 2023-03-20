ВСУ понесли потери во время взрыва в учебном центре

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В 169-м учебном центре «Десна», где проходят подготовку военнослужащие сухопутных войск Украины, погибли ВСУшники.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на странице центра в соцсети.

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Отмечается, что инцидент, в ходе которого погибли четверо военных, произошел 18 марта.

«По данному факту проводится служебное расследование по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих. От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев», – сообщили в «Десне».

Позже появилось уточнение от Государственного бюро расследований.

«ГБР предварительно установило, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части на Черниговщине сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата», – сказала пресс-служба ведомства.

Тела погибших отправлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.

Открыто уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.