ВСУ понесли серьезные потери в Донбассе

07.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вчера в ходе боев в Донбассе было убито и ранено 10 военнослужащих украинской армии.

Об этом сообщается в Facebook на странице «Операции объединенных сил», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия», – отмечается в сообщении.

«Вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», – утверждает украинская сторона.