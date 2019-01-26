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ВСУ понесли серьезные потери в Донбассе
Двое ВСУшников погибло, пятеро ранено в результате наезда военного автомобиля на противотанковую мину на Луганщине.
Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нами зафиксирован очередной случай сокрытия командиром 54-й бригады полковником Майстренко, небоевых потерь личного состава от вышестоящего руководства. Так, по данным нашей разведки, 25 января, во время движения военного автомобиля по грунтовой дороге в районе населенного пункта Катериновка, произошел его подрыв на противотанковой мине. В результате взрыва двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения. Раненые в тяжёлом состоянии были доставлены в Попаснянскую городскую больницу», – сообщил Марочко.
Ранее в пресс-службе НМ ЛНР, комментируя инцидент, отметили, что подрыв произошел недалеко от участка отведения сил и средств Первомайск-Золотое, который ежедневно отражается в отчетах СММ ОБСЕ как опасный для передвижения на автомобиле.
«Вся ответственность за данный инцидент ложится на командование ООС, которое на протяжении длительного времени не производило разминирование данного участка местности», – добавили в пресс-службе.
Метки: 54-я бригада ВСУ, Андрей Марочко
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