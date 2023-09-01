ВСУ поняли, какие два направления могут обеспечить успех контрнаступа – эксперт

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ВСУ всеми силами рвутся на юг для того, чтобы взять под огневой контроль трассу Мариуполь – Крым, и перерезать снабжение российской группировки, после чего должны начаться массированные атаки по Крымскому мосту.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы видим два основных направления, на которых противник сосредоточил свои усилия – это в сторону Верного пытаются расширить плацдарм, и южнодонецкое направление. Им важно выйти на трассы, на сухопутные пути снабжения нашей группировки в Запорожье и в Херсонской области. Они прекрасно понимают, что если не нарушат нашу логистику, то не смогут прорвать там фронт. Если у нас будут бесперебойно поставляться боеприпасы, снаряды, они продавить не смогут. Они в этом убедились за последние три месяца. Да, откуда-то мы отходим, но просто – чтобы не гробить людей зря. Как только они возьмут под огневой контроль хотя бы эту трассу (Мариуполь – Крым), я думаю, что атаки и на Крымский мост, и по перешейку усилятся многократно. Потому что противнику очень важно нарушить наше снабжение на южном фронте. Пока они даже на опасное расстояние не приблизились к этой трассе, но пытаются действовать в этом направлении», – сказал военкор.

Он отметил, что пока победы ВСУ в основном информационные, и призвал не доверять вражеским фейкам.

«Кто-то там из них заявлял, что они прошли нашу первую линию, с «зубами дракона» – если бы они прошли первую линию, я уверен, все украинские паблики просто пестрели бы фотографиями и видео, как они преодолевают эти укрепления. А пока таких видео нет, надо считать такие заявления враньём и информационной войной, в которой Украина преуспевает больше, чем на поле боя», – резюмировал Коц.