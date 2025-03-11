ВСУ попали в юбилейный «котел» из-за амбиций Зеленского – Арестович

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В Курской области подразделения украинской армии попали в 15-й по счету котел.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верховный главком должен перестать маяться фигнёй. Ему это трудно, я знаю, он делает это последние шесть лет. Но взять жопу в горсть и сказать следующее: «Политическая задача была поставлена Курской операцией. Реализована частично. Мы имели успех, имеем проблемы. В момент, когда она перестала приносить политические дивиденды, выполнять задачи войны и сложилась угрожающая оперативная обстановка, я принимаю личное решение на вывод войск и организацию оборонного рубежа в районе Сумской и Курской областей». Таковой рубеж должен был быть организован, если операция длится с августа, где-то месяцев пять назад уже, и все пять месяцев он должен был совершенствоваться. Должны были создавать основные районы обороны, запасные районы обороны, ложные районы обороны, логистика и все то, что положено делать по военному учебнику, и чего никогда не делает украинская армия», – сказал эк-советник ОП.

Он подчеркнул, что в СССР за такое бы расстреляли