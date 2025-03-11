ВСУ попали в юбилейный «котел» из-за амбиций Зеленского – Арестович
В Курской области подразделения украинской армии попали в 15-й по счету котел.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Верховный главком должен перестать маяться фигнёй. Ему это трудно, я знаю, он делает это последние шесть лет. Но взять жопу в горсть и сказать следующее: «Политическая задача была поставлена Курской операцией. Реализована частично. Мы имели успех, имеем проблемы. В момент, когда она перестала приносить политические дивиденды, выполнять задачи войны и сложилась угрожающая оперативная обстановка, я принимаю личное решение на вывод войск и организацию оборонного рубежа в районе Сумской и Курской областей».
Таковой рубеж должен был быть организован, если операция длится с августа, где-то месяцев пять назад уже, и все пять месяцев он должен был совершенствоваться. Должны были создавать основные районы обороны, запасные районы обороны, ложные районы обороны, логистика и все то, что положено делать по военному учебнику, и чего никогда не делает украинская армия», – сказал эк-советник ОП.
Он подчеркнул, что в СССР за такое бы расстреляли
«За такое управление войсками товарищ Сталин бы закрыл этот вопрос при первом же, ну максимум при втором повторе этой ситуации. У этих героев, по-моему, пятнадцатый котел за три года. Вот кто не переобувается, у них с завидным постоянством всегда одно и то же…
Армия выполняет приказы политиков. Наши политики, там сидящие, самый главный политик, ставит задачи так, что армия каждую его задачу заканчивает дезорганизацией, разгромом, попаданием в окружение и выходом из нее. Это – следствие постановки политических задач так и таким образом, что это всякий раз заканчивается разгромом, как только доходит до котла», – заявил Арестович.
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