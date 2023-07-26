ВСУ поперли на Запорожском направлении. Продолжаются тяжелые бои

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Украинские формирования вновь пошли в наступление на Запорожском фронте, в частности у Работино.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают военкоры и тг-каналы, отслеживающие активность на фронтах СВО.

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«Сегодня в 4:00 утра противник начал наступление в районе Работино-Вербовое в стыках 70-го, 71-го (направление основного удара) и 291-го полков 42-й мсд, с целью прорваться к Работино. Это, как всегда, смешанная ударная группировка из 47-й штурмовой и 33-й мехбригад, вероятно кроме «Леопардов» 33-й мехбригады атакующим приданы бронеединицы из других соединений. Численность техники противника оценивается от 50 до 80 единиц (в двух эшелонах). На трех участках противник вклинился в нашу оборону и пытается под огнем артиллерии и ВКС преодолеть минные поля. Заметим, реализована тактика, озвученная недавно американскими экспертами: не сжигать бойцов ВСУ мелкими группами в «мясных штурмах», а опять, введя в сражение большие силы, попытаться прорвать измотанную позиционными боями группировку 58-й армии. На данный момент наша оборона держится. Кроме больших потерь (до 25-31 единиц БТТ, из них 4 «Леопарда») значительных продвижений пока не достиг», – пишет военкор Алексей Апутин.

Военкор Евгений Лисицын утверждает, что в ходе наступления ВСУ потеряли 21 танк, 10 БМП и одну бронированную машину.

«Ожесточенные бои продолжаются и на данный момент. По врагу работает наша артиллерия, танки, минометы, ударные вертолеты и ПТУРы», – добавил он.

По словам, военкора Семена Пегова атака проводилась в два наката, а по российским позициям активно применяются кассетные боеприпасы.

«Вот, собственно, и вся цена украинской самостийности в целом и независимость в военном планировании в частности. Не успели в Берлине высказать недовольство тем, что Киев не использует все имеющиеся у него ресурсы и действует малыми группами, как Украина снова решила пооперировать танковыми клиньями, – комментирует сегодняшние события военкор Александр Коц. – Под Работино с утра противник предпринял попытку продавить нашу оборону большим количество техники, в том числе – танками и БМП. Попытка, как и в июне, закончилась плачевно для ВСУ. Мне сообщают с мест о 20 уничтоженных единицах, среди которых добрая половина – танки. Но при этом Киев не отказывается от дальнейших действий тем же макаром. Сейчас производит перегруппировку и готовится с новыми силами пойти в атаку в надежде на то, что дрогнут обороняющиеся или понесут потери, достаточные для прорыва. Наши мужики не просто держатся! Они наносят болезненное поражение врагу».

Авторский паблик военкоров Александра Харченко и Сергея Шилова «Свидетели Байрактара» приводит свои оценки количества подбитой техники:

«Под Работино жарко. Противник идёт вперёд большими силами. Дождался утра и пошёл в атаку. Количество подбитой техники оценить сложно, но по предварительной информации это около 10 танков, десяток ББМ,в том числе «Бредли» и одна ИМР. Прекрасно себя показывает подразделение армейского спецназа «Осман». Хорошо работают беспилотниками и ПТУРами. Уже известно о пленных украинцах. Количество пока назвать трудно. Над полем боя работает армейская авиация и пополняет количество звёздочек на борту».

Военный обозреватель Борис Рожин описывает ситуацию по состоянию на 12 часов.

«Противник несмотря на серьезные потери в бронетехнике (уже более 15 танков и ББМ подбито или уничтожено – мины, ПТУРы, артиллерия + несколько единиц колесной и инженерной техники), продолжает атаки в районе Работино, используя свежие силы, переброшенные на этот участок. Продолжается интенсивный огонь артиллерии противника, которая стремится подавить работу российской артиллерии. На текущий момент основные позиции нашими войсками удерживаются, существенных результатов противник не добился. Но расслабляться рано – накат идет очень сильный, – предупреждает Рожин. – Знакомый с направления говорит, что «бывали атаки и мощнее», если брать июньские попытки ВСУ ворваться в Работино. В июле это одна из наиболее мощных».

О серьезных потерях ВСУ информирует и тг-канал 105-го полка НМ ДНР:

«Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с 04⁰⁰ утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несёт значительные потери».

Кроме того, 105-ф полк сообщил, что российская авиация нанесла массированный удар по ВСУ в районе Работино.

При этом паблик добровольческого соединения «Царские волки» уточняет, что перед наступлением по российским позициям отработали четыре украинских вертолёта.