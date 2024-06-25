ВСУ пополняют почти пенсионерами. Есть все предпосылки к обрушению фронта – Арестович

Украинский фронт имеет предпосылки к обрушению и прорывов ВС РФ будет больше, потому что войска пополняют солдатами, возраст которых перешагнул уже за 55 лет.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что будет, если фронт будет и дальше рушиться, к чему есть все условия, все предпосылки? Таких прорывов на Шумах может быть все больше, больше и больше, потому что войска истощены, люди в войска еще не пришли по максимуму. Качество людей под вопросом. Вот я знаю один случай, когда у человека физически закончилось подразделение, он попросил пополнение, потому что держит очень тяжелую позицию. Ему дали пополнение – 20 человек, младшему из которых 55 лет. Половина из них погибла в первые сутки, знаешь, почему? Когда на них летит FPV, они даже упасть на дно окопа не могут в каске и бронежилете, потому что им здоровье уже не позволяет делать быстрые и резкие движения», – заявил Арестович.