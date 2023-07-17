ВСУ попробуют пробить оборону на Запорожском направлении кассетными боеприпасами

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Кассетные боеприпасы, которые США решили выделить Украине, нужны для прорыва на Запорожском направлении, где ВСУ до сих пор не может пробиться через линию обороны.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кассетные боеприпасы современные разрываются на высоте низких метров и накрывают зонтиком шрапнели в радиусе там нескольких десятков метров все живое. Выжить без бронежилета, без серьезной брони сложно. Но даже если вы будете в бронежилете и каске, есть вероятность того, что залетит в ноги, в живот. Выковырять эти мелкие шарики диаметром 4-5 миллиметров очень сложно. Это практически гарантированно либо тяжелый 300-й, который не восстановится, либо 200-й. Плюс шрапнелью прекрасно поражается не бронированная техника снабжения – КамАЗы, УАЗы, все, что используют без брони», – отметил эксперт.

По его оценке, расчет идет на то, что ВСУ с помощью кассетных боеприпасов смогут прорваться на Запорожском направлении, о чем было заявлено ранее, но не вышло к саммиту НАТО.

Кассетные боеприпасы нужны Украине для прорыва на запорожском направлении

«Моя мысль очень простая – у них не получается проломить оборону привычными средствами поражения, и они рассчитывают уничтожить как можно большее количество наших солдат при помощи удара кассетными боеприпасами. Это же действительно страшно. Понимаете, когда мина приземляется, от нее можно укрыться, можно прыгнуть на землю, и так далее. А когда приземляется кассета, она таким зонтом, как бы конусом накрывает всё вокруг себя. Там от нее не сбережёшься абсолютно. Для этого нужно рыть норы в окопах дополнительные. Ну и опять же, надо знать, куда прилетит. Поэтому я думаю, это для того, чтобы проломить оборону на Запорожье, которая до сего момента стоит очень надёжно», – заключил Живов.