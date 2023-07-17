ВСУ попробуют пробить оборону на Запорожском направлении кассетными боеприпасами

Любовь Смирнова.  
17.07.2023 14:29
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Кассетные боеприпасы, которые США решили выделить Украине, нужны для прорыва на Запорожском направлении, где ВСУ до сих пор не может пробиться через линию обороны.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кассетные боеприпасы, которые США решили выделить Украине, нужны для прорыва на Запорожском направлении, где...

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«Кассетные боеприпасы современные разрываются на высоте низких метров и накрывают зонтиком шрапнели в радиусе там нескольких десятков метров все живое. Выжить без бронежилета, без серьезной брони сложно. Но даже если вы будете в бронежилете и каске, есть вероятность того, что залетит в ноги, в живот.

Выковырять эти мелкие шарики диаметром 4-5 миллиметров очень сложно. Это практически гарантированно либо тяжелый 300-й, который не восстановится, либо 200-й. Плюс шрапнелью прекрасно поражается не бронированная техника снабжения – КамАЗы, УАЗы, все, что используют без брони», – отметил эксперт.

По его оценке, расчет идет на то, что ВСУ с помощью кассетных боеприпасов смогут прорваться на Запорожском направлении, о чем было заявлено ранее, но не вышло к саммиту НАТО.

Кассетные боеприпасы нужны Украине для прорыва на запорожском направлении

«Моя мысль очень простая – у них не получается проломить оборону привычными средствами поражения, и они рассчитывают уничтожить как можно большее количество наших солдат при помощи удара кассетными боеприпасами. Это же действительно страшно.

Понимаете, когда мина приземляется, от нее можно укрыться, можно прыгнуть на землю, и так далее. А когда приземляется кассета, она таким зонтом, как бы конусом накрывает всё вокруг себя. Там от нее не сбережёшься абсолютно. Для этого нужно рыть норы в окопах дополнительные. Ну и опять же, надо знать, куда прилетит.

Поэтому я думаю, это для того, чтобы проломить оборону на Запорожье, которая до сего момента стоит очень надёжно», – заключил Живов.

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