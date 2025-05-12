ВСУ попытались атаковать одно из крупнейших химпредприятий России
Украинские дроны атаковали Ростовскую область.
Об этом сообщил врио губеранора региона Юрий Слусарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», – написал Слусарь в своем тг-канале.
В свою очередь специализирующийся на происшествиях ресурс SHOT написал, что ВСУ попытались атаковать одно из крупнейших химических предприятий юга России в Ростовской области беспилотником «Лютый».
Отмечается, что дрон упал на территории предприятия в районе пяти часов утра.
«БПЛА был подавлен системой РЭБ. Обошлось без разрушений и пострадавших. Комбинат «Каменский» является одним из крупнешйих химических предприятий юга России и градообразующим в городе Каменск-Шахтинский», – уточняется в публикации.
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