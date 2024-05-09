ВСУ попытались испортить День Победы российским городам

Елена Острякова.  
09.05.2024 11:24
  (Мск) , Москва
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Белгород, Военные преступления, Война, Дзен, Россия, Украина


Всю предпраздничную ночь Белгород находился под обстрелом ВСУ. В результате попадания в жилые дома на Харьковской горе пострадало от осколочных ранений 8 человек, в том числе 11-летняя девочка.

Различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах.

Всю предпраздничную ночь Белгород находился под обстрелом ВСУ. В результате попадания в жилые дома...

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Кроме того, в поселках в Белгородском районе повреждены кровли в 4 частных жилых домовладениях.

Последний БПЛВ был сбит над Белгородской области в 9 утра.

Во время парада Победы на Красной площади опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской и Курской области. Позже ракетная опасность – в Крыму.

Сейчас под вражеским обстрелом – Куйбышевский район Донецка. По предварительной информации, есть пострадавший. По предварительной информации, город был атакован американскими «Атакамс».

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