ВСУ попытались контратаковать в Артемовске

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В минувшие выходные ВСУ провели попытки контратак в Артемовске, но потерпели неудачу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия», ссылаясь на источники, имеющие отношение к боям за освобождение города.

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По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, противник на выходных попытался проводить локальные контратаки. Их целью было остановить наступление штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». В целом задачу противник не выполнил и вынужден был отступить.

Отмечается, что контратаки носили локальный характер, в итоге противник был вынужден отступить.

«Украинские формирования попытались выбить нас за железную дорогу, разделяющую части города, но у них ничего не получилось, — объясняет военный аналитик Василий Дандыкин. – Положение у украинской группировки очень плохое — единственная дорога на Часов Яр нами простреливается», – отметил аналитик.

Он не исключает, что ВСУ попытаются организовать еще одно контрнаступление в Артемовске.

«Большим оно не получится, потому что там негде скрытно собрать силы, а тем более обеспечить их всем необходимым. Наши с ним справятся. Штурмовые отряды уверенно идут вперед, фланги им надежно прикрыли десантники. Оборона на этом направлении выстроена хорошо, и наши силы успешно доделают свою работу. Судьба Артемовска скоро будет решена», – утверждает Дандыкин.

О готовности ВС РФ к контрнаступлению ВСУ на Артемовском направлении пишет и военный обозреватель Борис Рожин.

«Сегодня четко сформировалась линия обороны на северном фланге ЧВК «Вагнер». Линия Зализнянское – Сакко и Ванцетти – Николаевка – Яковлевка – Берестовое в краткие сроки превращена в мощнейший укрепрайон силами ВДВ и 2АК. Силы, прикрывающие фланги музыкантов, готовы к потенциальному контрнаступлению ВСУ», – указывает Рожин.

Информацию о попытках наступления подтвердил и паблик «Бахмутский демон», который ведет ВСУшник.

«Нечто изменилось, не масштабно, но имеем определенные успехи, и если все выйдет, будет хорошо, а если нет, то решение за командованием», – осторожно написал украинский военный утром в воскресенье.

Впрочем, уже в обед он был менее оптимистичным:

«Вокзал наш. Но по вокзалу динамика, все слишком тяжело, нет ничего стабильного».

А уже сегодня он добавил, что у русских по вокзалу есть «определенные успехи».

Украинский военный паблик Deep State характеризует ситуацию в городе как «стабильно тяжелую».

«Горячее всего возле элеватора, к западу от вокзала и в районе улицы Космонавтов. Периодические попытки ударить в наши фланги оканчиваются для врага неудачей. Тараканы все лезут и лезут», – говорится в публикации.

Более подробная и свежая информацию опубликована недавно военно-аналитическим пабликом «Рыбарь».

«В центральной части Бахмута продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои за контроль над железнодорожным вокзалом, большая часть территории которого была освобождена. Тем не менее украинские формирования пытаются контратаковать и сдерживать продвижение на западную окраину. Чуть севернее вокзала «вагнеровцы» выбили ВСУ из района Артемовского элеватора. На северной окраине штурмовые отряды ЧВК закрепились на одном из участков улицы Крайняя и ведут атаку на украинские опорные пункты на улице Победы. Также российские подразделения прорвались от школы №3 на юг вдоль улицы Леваневского, приблизившись к гаражам в районе Поселок», – пишет «Рыбарь».

По словам аналитиков, признаков отвода украинских сил нет, несмотря на переход под российский контроль уже более 80% города, а окрестности города были переброшены силы Нацгвардии Украины количестве 100 человек, кроме того ожидается прибытие добровольческих формирований из Сумской области.

«Учитывая натиск «вагнеровцев» в центре города и приближение штурмовых групп с севера, ВСУ с высокой долей вероятности отведут силы на заготовленные позиции на юго-западной окраине. Треугольник Чайковского — Корсунского представляет собой возвышенность относительно районов, с которых ведут наступление российские подразделения, что делает его более удобным рубежом для обороны», – уточняет «Рыбарь».