26.09.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ попытались подорвать с беспилотника гражданский автомобиль в ДНР

Украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат для сброса самодельного взрывного устройства на автомобиль мирного жителя ДНР.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря профессиональным действиям наших защитников, за прошедшие сутки враг потерял очередной беспилотный летательный аппарат типа «Фантом», который боевики Паласа из 35-й бригады пытались использовать для корректировки огня по территории нашей Республики. В ходе изучения полученной с БЛА информации, нами установлен очередной факт совершения украинскими карателями преступления в отношении мирных граждан. На одном из видеофрагментов запечатлён момент сброса самодельного взрывного устройства на гражданский автомобиль», – заявил он.

При этом детонации самодельного боеприпаса при падении вблизи автомобиля так и не произошло.

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