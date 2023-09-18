ВСУ попытаются воссоздать в Крыму кровавую компьютерную игру

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ВСУ усилят атаки на Крым на фоне провала своего контрнаступления.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как они попробовали, поняли, что большой нашей реакции не будет на атаки на Крым, сейчас они будут пытаться сделать Крым постоянной «ворзоной». Максимальное количество ударов дальнобойными средствами. Диверсии. Задача – вызвать в Крыму у населения недовольство и разочарование», – сказал Шурыгин.

«Ворзона» (Warzone) — free-to-play компьютерная игра в жанре многопользовательского шутера. Атаки на Крым станут частью общей тактики ВСУ «тысяча булавочных уколов», которая заключается в нанесении ракетных ударов максимально далеко и болезненно по территории России.