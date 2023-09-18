ВСУ попытаются воссоздать в Крыму кровавую компьютерную игру

Елена Острякова .  
18.09.2023 18:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 391
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


ВСУ усилят атаки на Крым на фоне провала своего контрнаступления.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ усилят атаки на Крым на фоне провала своего контрнаступления. Об этом сегодня в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«После того, как они попробовали, поняли, что большой нашей реакции не будет на атаки на Крым, сейчас они будут пытаться сделать Крым постоянной «ворзоной». Максимальное количество ударов дальнобойными средствами. Диверсии. Задача – вызвать в Крыму у населения недовольство и разочарование», – сказал Шурыгин.

«Ворзона» (Warzone) — free-to-play компьютерная игра в жанре многопользовательского шутера. Атаки на Крым станут частью общей тактики ВСУ «тысяча булавочных уколов», которая заключается в нанесении ракетных ударов максимально далеко и болезненно по территории России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть