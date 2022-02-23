ВСУ пошли крупными силами на прорыв позиций ЛНР
Подразделения вооружённых сил Украины после артподготовки пошли с нескольких направлений на прорыв позиций бойцов ЛНР в районе села Николаевка.
Об этом во время прямого включения в эфире «Россия-24» сообщил военкор Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его данным, бой идёт крупный – с применением стрелкового оружия и артиллерии.
Несколькими минутами позже его информацию подтвердил другой военкор Юрий Котенок.
«В районе Николаевки идёт серьёзный бой. Украинские силы атаковали позиции Народной милиции и попытались перейти в наступление», – сообщил у себя в телеграме Котенок.
Позже Поддубный добавил, что в наступление пошли боевики нацбатов, которые дислоцировались в этом районе с украинской стороны.
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