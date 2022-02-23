ВСУ пошли крупными силами на прорыв позиций ЛНР

23.02.2022  21:51 (Мск), Луганск
Иван Добровольский.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Подразделения вооружённых сил Украины после артподготовки пошли с нескольких направлений на прорыв позиций бойцов ЛНР в районе села Николаевка.

Об этом во время прямого включения в эфире «Россия-24» сообщил военкор Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подразделения вооружённых сил Украины после артподготовки пошли с нескольких направлений на прорыв позиций бойцов...

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По его данным, бой идёт крупный – с применением стрелкового оружия и артиллерии.

Несколькими минутами позже его информацию подтвердил другой военкор Юрий Котенок.

«В районе Николаевки идёт серьёзный бой. Украинские силы атаковали позиции Народной милиции и попытались перейти в наступление», – сообщил у себя в телеграме Котенок.

Позже Поддубный добавил, что в наступление пошли боевики нацбатов, которые дислоцировались в этом районе с украинской стороны.

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