ВСУ пошли в атаку на стыке ДНР и Запорожской области

Михаил Рябов.  
04.06.2023 23:16
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Запорожье


ВСУ в воскресенье предприняли попытку прорыва российских позиций на стыке ДНР и Запорожской области.

Основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский днём сообщил о том, что украинцам удалось добиться тактических успехов.

ВСУ в воскресенье предприняли попытку прорыва российских позиций на стыке ДНР и Запорожской области....

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«На Великоновоселковском направлении противник предпринимает попытку прорыва. Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня он смог достичь тактического успеха – забрал у нас одну позицию, но понёс ощутимые потери», – написал Ходаковский.

Однако к вечеру ситуация для ВСУ изменилась в худшую сторону.

«Несмотря на то, что ВСУ удалось добиться незначительных тактических успехов в начале дня, подвести резервы и закрепиться как следует у них не получилось. Тем не менее, отдельные группы пехоты продолжают находиться в ранее контролируемых нами зеленках.

Отбитая сегодня атака на Великоновоселовском направлении вероятнее всего была лишь первой волной. Судя по радиоперехватам и другим данным разведки, сейчас противник на этом участке фронта готовит новый накат. При этом стоит отметить, что неонацисты кидают в бой свежие, еще толком не обкатанные в бою подразделения. Отбивая атаку, мы разбили как минимум две роты противника», – сообщает канал военкора Семена Пегова.

Обозреватель Борис Рожин приводит такие данные о потерях украинцев.

«Подтвержденные суммарные потери противника в  в данных районах: более 10 танков, более 20 ББМ (Козак, Хамви, МаксПро), не менее 200 человек личного состава.

В настоящий момент в серой зоне остаётся немногочисленная пехота противника, лишившаяся поддержки бронетехники и не способная предпринять серьезных действий».

Журналистка Светлана Пикта пообщалась с бойцами на передовой:

«Полезут всё же на Запорожском направлении. Оттянут сколько могут на Белгородском, а с Запорожского парни пишут, что градус повышается с каждым днём. Сегодня, слава Богу, отбили».

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