ВСУ пошли в атаку на стыке ДНР и Запорожской области

ВСУ в воскресенье предприняли попытку прорыва российских позиций на стыке ДНР и Запорожской области.

Основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский днём сообщил о том, что украинцам удалось добиться тактических успехов.

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Однако к вечеру ситуация для ВСУ изменилась в худшую сторону.

«Несмотря на то, что ВСУ удалось добиться незначительных тактических успехов в начале дня, подвести резервы и закрепиться как следует у них не получилось. Тем не менее, отдельные группы пехоты продолжают находиться в ранее контролируемых нами зеленках.

Отбитая сегодня атака на Великоновоселовском направлении вероятнее всего была лишь первой волной. Судя по радиоперехватам и другим данным разведки, сейчас противник на этом участке фронта готовит новый накат. При этом стоит отметить, что неонацисты кидают в бой свежие, еще толком не обкатанные в бою подразделения. Отбивая атаку, мы разбили как минимум две роты противника», – сообщает канал военкора Семена Пегова.