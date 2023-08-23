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Украинские формирования не оставляют попыток прорвать российскую оборону в Запорожской области.

Так, не прекращаются накаты на село Работино, полного контроля над которым не имеет ни одна из сторон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Достаточно скромные успехи ВСУ, которые продвинулись за более чем два месяца в полосе обеспечения на несколько километров, заняли десяток сел, но не смогли прорвать первую линию обороны, хотя уже вплотную подошли к ней, заставляют киевский режим и его западных союзников искать виноватых.

Со стороны Украины звучит, что нам, мол, не дают достаточно оружия, приходит оно поздно, нет авиации и так далее. При этом западная пропаганда, поддерживающая Киев, считает, что ВСУ распыляют силы.

«Главная цель контрнаступления – отрезать российские линии снабжения на юге Украины, разорвав так называемый сухопутный мост между Россией и оккупированным Крымским полуостровом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование распределило войска и огневые средства примерно поровну между востоком и югом, говорят американские чиновники», – пишет влиятельная американская газета «Нью-Йорк Таймс».

Впрочем, издание признает, что американская военная доктрина никогда не проверялась в условиях мощной работы РЭБ и отсутствия преимущества в небе.

Донецкий военкор Алексей Акутин, считает, что украинское командование прислушалось к критике со стороны США.

«Похоже, что предположение о том, что американские и британские военспецы посоветовали укропам сосредоточить все ударные силы на участке Работино-Вербовое, чтобы прорваться к Токмаку и Мелитополю, подтверждается. Все к этому и идет. Но именно в плане намерений, а не в плане реализации», – пишет Акутин.

Он отмечает, что 82-я десантно-штурмовая бригада стратегического резерва ВСУ к началу боев имела в своем составе 90 бронетранспортеров Stryker, 40 боевых машин пехоты Marder 1А3, 24 бронетранспортера М113 и 14 танков Challenger II.

«Их главная задача – захватить Работино. На «Страйкерах» на высокой скорости к северным окраинам села подвозятся группы штурмовой пехоты, которые пытаются закрепиться в центре Работино. Одновременно с этим противник пытается расширить свое вклинение в нашу оборону на этом участке и продвинуться южнее рубежа Работино – Вербовое. В общем, никаких тактических изысков – противник просто «прет в лоб», – описывает ситуацию автор.

По его словам, российская оборона на этом участке, как и на Времевском выступе, где противник затих (или проводит перегруппировку) строится по «Клещеевской схеме».

«Что это такое? А это когда самые опасные участки фронта просто плотно заставлены артиллерией, которая не дает противнику закрепиться на важных участках фронта. Поэтому нет противника в Старомайорском, нет флага ВСУ в Урожайном – там просто не может концентрироваться враг – все простреливается и уничтожается. Даже если противнику удастся занять центр Работино – его имиджевый успех будет равен «успехам» на Времевском выступе и под Артемовском. Пока север Работино за противником, центр – в серой зоне, юг – за нашими войсками», – резюмирует Акутин.

Впрочем, военкор Владимир Разин утверждает центр Работино, что к исходу вчерашнего дня был под российским контролем.

«Бой продолжается, но центр уже под нашим контролем», – написал он.

При этом в ВСУ признают, что ВС РФ учитывали риски прорыва первой линии своей обороны.

«Сейчас они пытаются уплотнить оборону с помощью железобетонных конструкций. Русские хотят дополнительно окопаться и глубже укрепиться на захваченных территориях. В то же время, мы наблюдаем эту работу уже на втором рубеже их обороны. Кроме того, третий рубеж уже тоже начинает проявлять себя. То есть они понимают, что через некоторое время им отступать уже к третьей черте», – заявила глава пресс-центра Оперативного Командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Но пока, напомним, первая линия обороны не прорвана, хотя ВСУ достаточно близки к этому.