ВСУ пошли в очередное наступление. Уперлись в первую линию обороны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На южном фланге украинские формирования продолжают попытку продавить российскую оборону в Запорожской областей.

Украинский военный паблик «Dnipro+» утверждает, что реального наступления нет, но признает серьезные потери ВСУ в ходе вчерашних боев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«По некоторой информации, штурм проводила новая 31-я ОМБр, предварительно в этом районе работала новая 46-я ОАБр. Появились кадры украинской техники на территории Ровнополя, 10 единиц техники были оставлены или уничтожены. Конечно, новость плохая, скорее всего, ВСУ проводит «нащупывание» российской обороны, нужно узнать как россияне поведут себя в случае такого штурма. В ходе штурма, к сожалению, мы оставили на поле боя 10 единиц техники. Также танковое сражение было в Новодаровке, врага довольно хорошо отогнали, но на этом все. Похожие бои идут по всему фронту каждый день, просто этот случай раздули до того самого «контрнаступления», – считает паблик.

Военкор Александр Сладков сообщает, что бои на запорожском направлении возобновились.

«Лобковое и Жеребянки. Одна украинская атака отбита, наши парни выбили вражескую технику. Сейчас вторая атака началась. Опять ВСУ бросают вперед свою броню. Есть чем и кому её бить. Это происходит восточнее Каховского водохранилища. Противник лезет, если по прямой, в сторону Мелитополя. Линия обороны там многослойная, как хороший медовый пирог. У ВСУ перспектив нет. Но парни, которые сейчас бьются в Лобковом и Жеребянках, даже к передовым окопам противника не допускают», – утверждает Сладков.

Дальше он сообщил, что украинцы собирают своих погибших и раненых и отходят.

«На фоне попыток еще одного, второго прорыва в Запорожье, это восточнее, под Орехово (тоже атака отбита с уроном для ВСУ), можно сказать, что враг пытается прорвать нашу оборону и в направлении Азовского моря, и в направлении трассы Донецк-Мариуполь (Угледар), и под Бахмутом. Это явная активизация наступательных действий (тот самый «контрнаступ»?) Но! Единого удара нет. А «плашмя» фронт не проткнуть. Значит вывод напрашивается такой: там, где ВСУ проткнут фронт, ну где им повезет, туда, зажмурившись, отчаянно, не обращая внимания на наши удары, они бросят все силы и попытаются совершить глубокий бросок в наши тылы. Хорошо, если и проломили (сомневаюсь), то здесь у ВСУ сразу прибавляется куча забот: – как усиливать фланги прорыва, чтоб не взяли в котел, – чем (и кем) заполнять захваченный плацдарм, прорваться, это одно, а как коммуницировать тыл и фронт, под градом ракет? Отсюда у меня возникает еще один вопрос: а желают ли в Киеве мощного прорыва? Так, положа руку на сердце? Нет, если пойдет у них дело, они двинут в прорыв, но дальше?», – отмечает военкор.

При этом в P.S. он добавил, что, пока писал, ВСУ пошли в третью атаку на Лобковое, Жеребянки и Каменку.

«Сейчас их будут бить…», – прогнозирует Сладков.

Тг-канал военкора Семена Пегова Wargonzo подтверждает отражение атаки, указывая, что «сегодня днём одновременно с двух направлений – со стороны Орехова и Малой Токмачки – ВСУ предприняли попытку наступления».

«Достоверно известно об уничтожении одного танка ВСУ в районе н.п. Копани. Кроме того, к югу от Малой Токмачки вертолеты ВКС РФ уничтожили несколько единиц бронетехники противника, после чего он откатился, возможно, для перегруппировки», – пишет канал Пегова

Военкор Евгений Лисицын не исключает, что конечной целью атаки ВСУ «может являться прорыв российской обороны и выход к мелитопольской трассе».

«Но пока противнику даже не удается подойти к нашим позициям», – добавляет Лисицын.

Подробностями боя за Лобковое поделился член российской ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

«Сгодня утром противник вёл огонь из градов по н.п Пятихатки, паралельно с этим обрушил шквал огня, в том числе с применением авиации по н.п Лобковое. Наши бойцы используя преимущество местности и манёвренность обороны, запустили противника на технике (до 4х боевых машин) в Лобковое и разбили их из ПТУРов и артиллерии. Удалось уйти только одной машине нацистов. Остальные были уничтожены. Понеся потери в количестве не менее 15 боевиков, ВСУ отошли на исходные позиции», – написал Рогов.