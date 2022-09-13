ВСУ после успеха в Харьковской области продолжают наступать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские паблики пишут о взятии Святогорска – города в ДНР, который был освобождён русскими войсками еще в июне (вопреки первоначальным сообщениям, Святогорская Лавра все это время оставалась под контролем Киева). Опубликовали несколько фото и ролик, где солдат ВСУ запечатлен на фоне таблички Святогорского горсовета. На снимке тот же военный позирует на фоне стенда «Я люблю Святогирськ», а также распространяется картинка разбомбленного исполкома с висящим украинским флагом над входом.

Примечательно, что все знаки на украинском языке, однако можно допустить, что их просто ещё не меняли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Глава ДНР Денис Пушилин обрисовал обстановку уклончивой формулировкой, отметив, что со стороны ВСУ в атаке на город были задействованы польские наемники.

«Сейчас в полной мере ни мы, ни противник не контролируем Святогорск».

Обозреватель Борис Рожин отмечает, что еще накануне русским силам пришлось оставить село Богородичное к югу от Святогорска:

«После потери Изюма удержание поселка потеряло всякий смысл».

По данным военкора Евгения Поддубного, в Святогорске «противнику удалось взять под контроль часть города».

«Здесь нужно отметить, что и до контрнаступления Святогорск было тяжело держать, так как противник контролировал высоту на левом берегу реки», – считает журналист.

Российский военный эксперт Владимир Орлов призывает действовать русскую армию максимально жестко без оглядки на Запад.

«Я сегодня общался с коллегами, говорят, дескать, укры плотно окопались в «Шервудском лесу», и от этого какие-то сложности. Честно говоря, я не понимаю в чем сложность, ну давайте напалмом сожжем этот лес вместе с теми украим, которые там окопались. Или что, у нас ВПК разучился делать напалм? И не надо мне рассказывать, что напалм запрещен какими-то конвенциями. Срать с высоты Останкинской телебашни на эти конвенции. Наступление наших войск не должно ограничиваться какими-то старыми, поросшими мхом, конвенциями», – считает Орлов.

Одновременно ВСУ уже четвертые сутки пытаются пробиться в Красный Лиман – прорвать оборонительную линию русских сил.

Тревожные новости приходят и с Донецкого направления.

«Укры собирают группировку в районе Угледара. Численность формирований примерно 10 тыс челлвек. Движение на этом направлении происходит как минимум четверо суток», – сообщает военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Эксперты считают, что таким образом ВСУ пытаются наступать на Марьинку, чтобы в перспективе взять Донецк в окружение.

Основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский сообщает и о прибытии подкрепления к позициям.

«Проехался по тревожному направлению – движение полным ходом. Колонны техники, личного состава, подготовка второй линии…. В общем, реакция на развединформацию мне понравилась, но фактор времени никто не отменял – он всегда против лучших намерений. Однако лёгкой прогулки бандеровцам не обещаю – это точно».

В то же время тревожные новости поступают и о скоплении ВСУ на подступах к Энергодару, об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Как сообщают мои земляки-запорожцы, фиксируется концентрация вражеской техники практически вдоль всей Запорожской линии боестолкновения…Теперь перед нашей армией стоит непростая задача своевременного выявления направления главного удара. Важно не проморгать наступление противника, чтобы потом не пришлось рассказывать про «перегруппировку». Всё будет зависеть от качества разведданных, их анализа и вовремя принятых военных решений», – Рогов дает понять всю серьезность положения.