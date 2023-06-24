ВСУ поспешили объявить о возобновлении наступления

Михаил Рябов.  
24.06.2023 22:35
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская армия, явно рассчитывая воспользоваться междоусобицей в России, возобновила попытки наступления на всех участках фронта, о чем раструбила заместитель министра обороны Анна Маляр. «На всех участках есть продвижение вперед», – отрапортовала  она.

«Мятеж Пригожина  внутри РФ  дает Украине шанс освободить все свои территории и победно закончить эту войну», – поспешил объявить Украинский институт политики, возглавляемый бывшим «адекватником»-политологом Русланом Бортником.

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Российская сторона эти данные не подтверждает. Например, канал военкора Семена Пегова вообще сообщает о странном затишье, царившем сегодня на отдельных участках – будто бы ВСУ выжидали, как обернутся события вокруг «похода на Москву». А глава ДНР Денис Пушилин проинспектировал позиции и наоборот сообщил об отступлении украинцев.


«На отдельных участках фронта – позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперед», – сообщил Пушилин.

Эти данные подтвердил и военкор Евгений Лисицын.

«Российские подразделения укрепляются на линии «Ягодное – Берховка». Противник здесь регулярно устраивал попытки прорыва, теперь это сделать будет в разы сложнее.

На Лисичанском направлении наши бойцы снова пошли вперед, и все получилось. Удалось продвинуться на 2 километра в районе Спорного».

Украинцы вскрылись, рассчитывая на деморализацию российской армии, утверждает волонтер Александр Талипов.

«По имеющейся информации, ВСУ, видя мятеж в России, решило вывести глубокие резервы на передок, и мы теперь знаем их количество, места нынешнего расположения и тыл. Ночь обещает быть для солдат ВСУ неспокойной», – написал он.

Так или иначе, но губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ возобновили атаки на этот российский регион.

«В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания», – сообщил Вячеслав Гладков.

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